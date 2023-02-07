С широко закрытыми глазами. Почему международные спортфункционеры хотят видеть россиян и белорусов на Олимпиаде-2024 и что этому может помешать 7 февраля, 19:00 Эксклюзив NV Олимпийские кольца на фоне штаб-квартиры МОК в Лозанне, Швейцария (Фото:Denis Balibouse / REUTERS)

NV опросил американских и европейских аналитиков-правовиков относительно возможного участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024.

Через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения на сайте Международного олимпийского комитета ( МОК) появилось заявление, в котором Исполнительный комитет этой организации «в целях защиты моральности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников» рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных событий «не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях».

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В июле 2022-го бывший вице-президент и действующий представитель МОК Крейг Риди заявил, что участие России в летних Олимпийских играх, состоявшихся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, маловероятно.

Однако уже в декабре президент МОК Томас Бах выразил мнение, что спортсменов «нельзя наказывать за действия их правительств», если они не поддерживают их. И наконец 25 января МОК разрешил участие в Олимпиаде российским и белорусским спортсменам как «нейтральным атлетам». К слову, в таком статусе на Играх-1992 в Барселоне соревновались отдельные югославские спортсмены — тогда на Балканах шла гражданская война.

Впрочем, ряд стран не согласились с решением МОК и пригрозили бойкотом Олимпиады, а президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: «Любой „нейтральный“ флаг российских спортсменов запятнан кровью».

На этой неделе британское правительство планирует провести саммит по отстранению России от участия в Играх-2024. На встречу 10 февраля прибудут представители более 30 стран, среди которых Канада, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и европейские государства.

Насколько эффективными могут быть усилия международного сообщества по изменению решения МОК, а также почему в организации стали так снисходительны к стране-агрессору и ее союзнице, NV спросил у американских и европейских экспертов по спортивному праву, политологии и правам человека.

У МОК сложились непростые отношения с Россией — в частности, и из-за допинг-скандала, разгоревшегося после Олимпийских игр 2014 года в Сочи, напоминает Хелен Ленски, исследователь и критик ряда аспектов олимпийского движения, писательница и почетный профессор Университета Торонто. По результатам расследования Всемирного антидопингового агентства выяснилось, что система применения допинга в российском спорте работает на государственном уровне. В результате ряд спортсменов из РФ лишили врученных в 2014-м медалей, к Играм 2016-го в Рио допустили лишь часть атлетов, а начиная с Олимпиады-2018 в Южной Корее россияне выступали под «нейтральным флагом» своего олимпийского комитета.

Впрочем, в последнее время, отмечает Ленски, раздаются предложения вернуть РФ прежние права — мол «наказание не может длиться бесконечно долго». При этом МОК позиционирует себя как высшая власть в мировом спорте. В организации утверждают, что все спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях, и их правительства не властны их остановить. Правда, последнее не соответствует действительности, рассуждает эксперт.

МОК также угрожает странам, где говорят о возможном бойкоте Олимпиады в Париже, а точнее, национальным олимпийским комитетам (НОК): в организации подчеркивают, что отправлять спортсменов в Париж — это обязанность НОК.

Так называемой « автономией спорта» [в МОК] пытаются оправдать ложное разделение спорта и ( гео)политики

«И такая позиция отрицает суверенитет принимающих стран, — подчеркивает Ленски. — Так называемой автономией спорта [в МОК] пытаются оправдать ошибочное разделение спорта и (гео)политики».