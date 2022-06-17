В России среди бизнес-элиты и олигархов усиливается скептицизм по поводу войны в Украине — Минобороны Британии 17 июня, 10:19 Цей матеріал також доступний українською Среди бизнес-элит России растет недовольство войной в Украине (Фото:REUTERS/Edgar Su)

По информации Министерства обороны Великобритании, в России среди бизнес-элиты и олигархического сообщества усиливается скептицизм по поводу войны против Украины.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что около 15 тысяч российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну.

Среди мотивов отъезда из РФ в ведомстве называют как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на Россию.

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В Минобороны подчеркнули, что это может усугубить долгосрочный ущерб, нанесенный войной экономике России.

Также отмечается, что хотя большинство россиян заявляют социологам, что поддерживают «спецоперацию», часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие.

При этом Легион свободы для России, набранный из россиян, почти наверняка участвовал в боевых действиях вместе с украинскими военными, а некоторые высокопоставленные российские чиновники, скорее всего, отодвинуты на второй план после критики войны.



Относительно ситуации на фронте в британском ведомстве сообщили, что за последние 24 часа российские силы, вероятно, продолжали попытки набрать обороты на направлении Попасной, откуда они пытаются окружить северодонецкий котел с юга.



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