В России среди бизнес-элиты и олигархов усиливается скептицизм по поводу войны в Украине — Минобороны Британии

17 июня, 10:19
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Среди бизнес-элит России растет недовольство войной в Украине (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Среди бизнес-элит России растет недовольство войной в Украине (Фото:REUTERS/Edgar Su)

По информации Министерства обороны Великобритании, в России среди бизнес-элиты и олигархического сообщества усиливается скептицизм по поводу войны против Украины.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что около 15 тысяч российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну.

Среди мотивов отъезда из РФ в ведомстве называют как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на Россию.

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В Минобороны подчеркнули, что это может усугубить долгосрочный ущерб, нанесенный войной экономике России.

Также отмечается, что хотя большинство россиян заявляют социологам, что поддерживают «спецоперацию», часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие.

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При этом Легион свободы для России, набранный из россиян, почти наверняка участвовал в боевых действиях вместе с украинскими военными, а некоторые высокопоставленные российские чиновники, скорее всего, отодвинуты на второй план после критики войны.

https://www.youtube.com/embed/OxJGU79qUwk

Относительно ситуации на фронте в британском ведомстве сообщили, что за последние 24 часа российские силы, вероятно, продолжали попытки набрать обороты на направлении Попасной, откуда они пытаются окружить северодонецкий котел с юга.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1537677492433170433
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания Олигархи Война России против Украины

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