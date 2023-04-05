Болгария определила российскую агрессию как непосредственную угрозу глобальному миру 5 апреля, 17:44 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Болгария определила российскую агрессию непосредственной угрозой глобальному миру. К тому же, в стране заявили, что армия РФ совершает систематические военные преступления в Украине.

Об этом сообщает Euractiv.

Минобороны Болгарии обнародовало отчет о состоянии обороны и вооруженных сил страны за 2022 год. В нем также говорится об агрессии РФ против Украины, киберугрозах и рисках в Черноморском регионе.

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«Неоправданная война в Украине, начатая с полным нарушением международного права, нанесла ущерб в особо крупных размерах всем сферам социально-экономической жизни. Российские вооруженные силы совершали систематические военные преступления. Этот полномасштабный вооруженный конфликт оказывает значительное влияние не только на Украину и регион, но и в глобальном аспекте», — говорится в докладе.

Согласно документу, война привела к расширению российских гибридных диверсий против стран НАТО и ЕС.

В Болгарии отмечают, что эти действия направлены прежде всего на:

создание внутриполитической дестабилизации и общественного противостояния;

препятствование решениям по усилению потенциала сдерживания и обороны Североатлантического союза;

уменьшение солидарности и поддержки Украины и предоставление своевременной и эффективной военной помощи;

продолжение зависимости от поставок российских энергоносителей.

В Минобороны также добавляют, что Болгария испытала системное российское гибридное влияние, в том числе из-за одностороннего прекращения поставок газа, чтобы повлиять на принятие суверенных национальных стратегических решений.

В докладе добавляют, что деструктивную роль сыграли косвенные попытки России создать вторую зону нестабильности, воспользовавшись существующими проблемами и противоречиями на Балканах.

Минобороны Болгарии также отмечает, что сохраняется потенциал для дестабилизации Боснии и Герцеговины в результате сепаратистских инициатив лидеров боснийских сербов, которых поддерживает Кремль. Сильное российское влияние также сохраняется в Сербии.

К тому же, в отчете отмечают, что Болгария солидарна с Украиной и поддерживает ее законные усилия и действия по противодействию российской военной агрессии, в том числе путем оказания военной помощи.

Основные выводы доклада, посвященного болгарской армии, связаны с необходимостью ужесточения требований к обороноспособности армии через принципиально измененную среду безопасности. Делается вывод, что страна должна быть ответственным и эффективным союзником НАТО.