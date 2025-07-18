Стефанишина рассказала о ключевых задачах на посту уполномоченного по вопросам США

Ольга Стефанишина рассказала о своих задачах на новой должности (Фото: Olga Stefanishyna / Facebook)

Уполномоченная украинского президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина рассказала, что среди ее ключевых задач будет воплощение соглашения о минералах, а также организация механизма закупки американского оружия.

Об этом она рассказала в интервью Европейской правде, опубликованном в пятницу, 18 июля.

По словам Стефанишиной, сейчас Украина имеет положительный сигнал от США о том, что они готовы продавать оружие Киеву. Страны ЕС и члены НАТО подтвердили, что готовы мобилизовать средства для закупки такого оружия, добавила она.

«Моя роль в том числе будет заключаться в том, чтобы этот проект успешно заработал. Здесь, кстати, будет полезным мой предыдущий опыт — для налаживания взаимодействия стран ЕС и НАТО с Соединенными Штатами по этим закупкам. А еще — для объяснения в США, что же такое Европа», — сказала она.

Стефанишина добавила, что также будет работать и над другими вопросом: НАТО и взаимодействие с Конгрессом. По ее словам, она имеет статус имеет статус уполномоченной на период, пока не завершатся процедуры, связанные с назначением ее послом в США.

С сентября 2024 года Ольга Стефанишина была министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министром юстиции Украины.

10 июля президент Владимир Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена. Президент сообщил, что рассматривает вместо нее кандидатуру министра обороны Рустема Умерова.

Замену Оксаны Маркаровой президент Украины обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Зеленский назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Эту информацию, опубликованную 7 июля агентством Bloomberg, подтвердили журналистам Общественного информированные источники.

17 июля Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.