Новоназначенная посол Украины в Болгарии говорит, что не ведет Telegram-канал. От ее имени банили комментаторов за критику 7 января, 15:00 Олеся Илащук (Фото:Олеся Илащук / Facebook)

Новоназначенная посол Украины в Болгарии Олеся Илащук утверждает, что не имеет отношения к Telegram-каналу, который ведется от ее имени.



Об этом она заявила в комментарии Интерфакс-Украина.

По словам Илащук, она «не вела и не ведет ни одного канала в Telegram и не знает, кто и с какой целью создал страницу, на которую обратили внимание некоторые медиа и пользователи».

Видео дня

Также она попросила журналистов не ссылаться на сообщения из этой и других анонимных страниц в соцсетях, к которым «не причастна».

23 декабря появился указ президента Владимира Зеленского о назначении Олеси Илащук Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Болгарии. Дипломатического опыта у нее нет, ни одного дня не работала на государственной службе, а позиционировала себя как гештальт-терапевт, сексолог и геммолог (специалист по драгоценным камням). Выбор кандидатуры посла в стране ЕС и НАТО удивил экспертное сообщество, а на сайте президента появилась петиция об отмене указа.

В Министерстве иностранных дел Украины позже заявили, что Илащук имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.



Европейская правда пишет, что журналисты и пользователи соцсетей обнаружили Telegram-канал, который якобы ведет Илащук. Администрация этого канала банила всех комментаторов за комментарии с критикой и просила всех читателей не обращать внимания на критику в адрес нового посла в СМИ. С тех пор, как канал стал начал становиться все популярнее и его цитировали отдельные медиа, представители власти официально этого не комментировали, сообщает издание.