Мелания Трамп выразила надежду на устойчивый мир после гуманитарной миссии в Олешках

31 октября, 17:35
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Мелания Трамп прокомментировала гуманитарную миссию в Олешках (Фото: Сергей Окунев/NV)

Мелания Трамп прокомментировала гуманитарную миссию в Олешках (Фото: Сергей Окунев/NV)

Первая леди США Мелания Трамп назвала гуманитарную операцию по эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области поводом для надежды на достижение устойчивого мира. Об этом она написала в социальной сети X 31 октября.

«Надежда на прочный мир. Олешки доказывают: мы способны возвысить человечество над войной. Вместе мы можем построить мирную планету — мир, полный перспектив для наших детей», — отметила она.

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К публикации первая леди США добавила сообщение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и видео возвращения жителей города на подконтрольную Украине территорию.

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Ранее, 31 октября, президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.

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Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   США Эвакуация Херсонская область Мелания Трамп Олешки

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