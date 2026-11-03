Украину в Белом доме на встрече по Олешкам будут представлять председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото: Верховная Рада Украины)

Об этом 3 ноября сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По его данным, на встрече с первой леди США в Вашингтоне Россию будут представлять специальный представитель диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев и российский омбудсмен Яна Лантратова.

Реклама

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Прекращение огня в Олешках и других населённых пунктах Херсонской области началось в 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября стартовал основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели в Беларусь на четырёх самолётах, а затем — на автобусах в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел уехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

1 ноября первая леди США Мелания Трамп написала в социальной сети X, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно.

«Миссия прошла успешно: в регион была доставлена жизненно необходимая помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек», — сообщила она.