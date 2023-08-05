В Вашингтоне обеспокоены. Удар по Оленегорскому горняку поставил под угрозу экспорт российской нефти — FT 5 августа, 11:23 Морской дрон атакует российский десантный корабль Оленегорский горняк (Фото:NV via Twitter)

Москва преуменьшает масштабы ущерба, нанесенного ударом беспилотников по Оленегорскому горняку, вследствие которого инфраструктура экспорта нефти РФ, одного из источников финансирования войны против Украины, впервые оказалась под угрозой.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два анонимных источника.

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Военно-морскими силами осуществили удары с морских беспилотников за пределами порта Новороссийска, который является крупной военно-морской базой и портом для экспорта нефти.

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Источники отмечают, что атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство Соединенных Штатов и других стран Запада.

FT сообщает, что США прилагали усилия для сохранения российской нефти на рынке, чтобы остановить рост цен и предотвратить убытки в мировой экономике. Администрация президента США Джо Байдена стремится, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в следующем году.

Отмечается, что Новороссийск является главным черноморским нефтяным портом России, откуда экспортируется около 600 000 баррелей нефти в день. Это также ключевой пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского трубопроводного консорциума мощностью 1,2 млн баррелей в сутки.

«Белый дом не воспримет все, что рискует сократить поставки российской нефти на рынок», — сказала Хелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ.

Она добавила, что беспокойство Вашингтона заключается в том, что Украине будет труднее получать западную поддержку, если возникнет значительный энергетический кризис.



Оленегорский горняк: что известно о поражении российского корабля

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Как сообщил NV источник в Службе безопасности Украины, российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила.

В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять боевые задачи, сообщил собеседник.

