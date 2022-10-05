«Начинается смена политсистемы в РФ». Олег Жданов — о торпедах «судного дня» и готовности Запада к противостоянию с Россией. Интервью 5 октября, 09:10 Эксклюзив НВ Москва, 30 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHE)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ объяснил, на что способны оккупанты после успехов ВСУ, а также рассказал об ответе Запада на ядерный шантаж диктатора Владимира Путина и так называемых торпедах «судного дня», которые якобы производит Россия.



— Были освобождены Староселье и Давыдов Брод на Херсонщине. Об этом первыми сообщили прокремлевские телеграм-каналы. Там россияне обсуждают то, что с ними будет происходить на юге. У них, скажем прямо, очень пессимистические мнения и прогнозы. Они говорят, что не удастся избежать обрушения фронта николаевско-криворожского направления. Что это значит для них?

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— В перспективе это означает потерю плацдарма на правом берегу реки Днепр. В принципе, это наша главная задача сегодня в ходе этой контрнаступательной операции: ликвидация плацдарма на правом берегу и освобождение города Херсона с конечным выходом на правый берег, на реку Днепр.

Потеря этого плацдарма фактически снимает с повестки дня вопрос дальнейшего наступления российских войск на Николаев, Одессу и захват Молдовы. Это то, о чем мечтает Путин — отрезать Украину от Черного моря, захватить Молдову.

— Мне очень нравится один из последних постов: «Это такая ситуация, когда все знают и понимают, но на верхней палубе продолжает играть оркестр». Как вы полагаете, сейчас, когда все понимают, что россияне проигрывают, ВСУ освобождают и будут продолжать освобождать украинские территории, что они ожидают? Что дальше произойдет такое, что, по их мнению, должно изменить эту ситуацию?

— Думаю, военные понимают, что ситуацию сегодня изменить невозможно. Кстати, даже в генеральном штабе Российской Федерации раздаются более или менее трезвые голоса, что война проиграна, и сегодня исправить ситуацию невозможно.

Ни одна мобилизация уже ситуацию не спасет. Она может сыграть роль примерно спустя полгода, если они ее закончат — соберут этих мобилизованных, сформируют из них воинские части и подразделения и проведут полный цикл обучения вплоть до боевого согласования.

Правда, слабым звеном в этой цепочке может стать техника и вооружение, на которую они их посадят — это будет устаревшая советская техника, снятая с долгосрочного хранения. Но в перспективе можно констатировать, что стратегически эта война [Россией] уже проиграна.