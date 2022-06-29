Шольца рассмешил вопрос о гарантиях безопасности для Украины после войны с РФ — видео 29 июня, 13:14 Ответ Олафа Шольца на вопрос оказался слишком лаконичным (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Главу немецкого правительства Олафа Шольца рассмешил вопрос об обещаниях касательно гарантий безопасности для Украины.

Видео с неоднозначной реакцией канцлера опубликовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?» — спросила Шольца журналистка.

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Однако его ответ оказался весьма лаконичным.

«Да. Мог бы», — заявил он рассмеявшись, после чего перешел к следующему вопросу.

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