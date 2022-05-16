«Как с Крымом не получится». Запад не позволит России захватить часть Украины и после навязать мир — Шольц 16 мая, 21:50 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Запад не согласится на навязанный Россией мир, если Москва попытается захватить часть территории Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 16 мая

«У России есть только один выход из этой ситуации — договориться с Украиной. И это не означает навязанный мир — захват части территории, а после фраза: «распишитесь здесь», — сказал он.

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Шольц подчеркнул, что поставки оружия Киеву и санкций против Москвы должны были показать, что «договор с Украиной неизбежен», и у российского диктатора Владимира Путина нет способа его избежать.

«Как было в случае с Крымом также не получится, когда война закончилась в том смысле, что прекратилась стрельба, но была создана новая граница, а они (власти РФ — ред) ждали пока все нормализуется», — добавил Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину.

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