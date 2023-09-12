«Право должно побеждать насилие». Шольц предостерег от «мнимого» мира в Украине 12 сентября, 16:45 Олаф Шольц (Фото:INA FASSBENDER/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от решений, которые принесли бы Украине только «мнимый» мир.

Об этом сообщает DW.

Выступая в Берлине на Международной конференции по миру Сообщества Святого Эгидия, он подчеркнул, что мир без свободы и справедливости — это не мир.

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«Мир без свободы называется угнетением, а мир без справедливости — диктатурой», — сказал глава немецкого правительства.

По словам Шольца, правительство Германии полностью поддерживает требования Украины относительно справедливого мира, который уважал бы принципы Устава ООН и соблюдал принципы территориальной целостности и независимости.

«Право должно побеждать насилие, а не наоборот», — заявил Шольц.

По информации Bild, российский диктатор Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения убеждал канцлера Германии Олафа Шольца признать «независимыми» Донецкую и Луганскую области, а оккупированный Крым — частью России.