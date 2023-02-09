Рядом с украинским флагом. Шольц занял место Зеленского на брифинге в Елисейском дворце — видео 9 февраля, 08:41 Курьез на брифинге в Елисейском дворце насмешил лидеров Украины, Германии и Франции (Фото:Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters)

Брифинг в Елисейском дворце с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца начался с курьеза.

Шольц перепутал трибуны и занял место Зеленского рядом с украинским флагом.

Этот момент попал на видео. В зал, где должен был пройти брифинг для прессы вошел Макрон, а за ним Зеленский и Шольц. Немецкий канцлер не заметил флаг своей страны и прошел к трибуне, рядом с которой был установлен украинский флаг.

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Зеленский заметил эту неточность и предложил Шольцу поменяться местами. Курьез вызвал смех в зале и у лидеров трех стран. Макрон моментально отреагировал, показав жест, означающий рокировку.

8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с премьером Риши Сунаком и выступил в британском парламенте.

После он поехал в Париж, там украинский президент встретился с Макроном и Шольцем. Зеленский заявил, что Украина нуждается в западном оружии для того, чтобы закончить войну, которую начала РФ. Помощь от партнеров необходима как можно скорее.

В четверг, 9 февраля, украинский лидер посетит Брюссель, где соберутся на саммит лидеры Европейского совета.