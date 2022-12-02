Осудил удары РФ по гражданской инфраструктуре. Шольц призвал Путина вывести войска из Украины 2 декабря, 14:56 Шольц во время разговора с Путиным осудил ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным призвал его вывести войска РФ из Украины.

Об этом сообщили в ведомстве по печати и информации федерального правительства, пишет DW.

«Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск», — отметили там.

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В пресс-службе добавили, что переговоры длились около часа и были посвящены продолжающейся войне России против Украины.

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Во время разговора Шольц также осудил ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре в украинских городах.

Он также подчеркнул «решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии».

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Шольц и Путин также обсудили ситуацию с продовольствием в мире и продление зернового соглашения. Они договорились поддерживать контакты.

В пресс-службе Кремля также сообщили о разговоре диктатора с Шольцем, однако традиционно умолчали о призывах немецкого канцлера прекратить войну против Украины и террор мирного населения.

Вместо этого Путин обвинил страны Запад в том, что они поставляют украинской армии вооружения. Диктатор в свойственной ему манере сказал, что это «приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров».

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака, оккупанты выпустили 67 ракет, 51 из них удалось сбить.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась.

Украинское военное командование и власти предупреждают о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.