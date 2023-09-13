Шольц призвал к переговорам о ядерном разоружении, к ним должен быть привлечен Китай 13 сентября, 09:40 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Во вторник, 12 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к новым международным переговорам о ядерном разоружении, заявив, что к ним должны быть привлечены не только Россия и США, но и Китай.

Об этом сообщает Reuters.

«Очень важно начать новый контроль над вооружениями», — сказал он во время речи на религиозном мероприятии в Берлине.

Канцлер Германии также добавил, что «важной задачей» остается остановить выработку Ираном урана, который мог бы способствовать производству ядерного оружия.

Видео дня

Шольц также отметил, что ядерное оружие является угрозой для существования человечества, поэтому существует «немедленное обязательство» сделать все возможное для того, чтобы гарантировать, что оно никогда не будет использовано.

Reuters отмечает, что по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2022 году количество действующих ядерных вооружений возросло, поскольку страны реализовали долгосрочные планы по их модернизации и расширению.