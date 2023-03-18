«Никто не выше закона». Шольц приветствовал решение Гаагского суда выдать ордер на арест Путина 18 марта, 15:14 Олаф Шольц (Фото:David Mareuil/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает The Guardian.

Шольц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио, что это показывает, что «никто не выше закона».

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«Международный уголовный суд — правильный институт для расследования военных преступлений… Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится ясно прямо сейчас», — сказал канцлер.

Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, подозреваемого в совершении военных преступлений в Украине.

Также выдан ордер на арест так называемого детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.

В МКС заявили, что Путин и Белова, «вероятно, несут ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию России» с 24 февраля 2022 года.