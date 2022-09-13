Шольц полтора часа призывал Путина закончить войну против Украины и не ухудшать ситуацию вокруг ЗАЭС

13 сентября, 19:43
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Олаф Шольц рядом с зенитной установкой Gepard (Фото:Axel Heimken/Pool via REUTERS)

Олаф Шольц рядом с зенитной установкой Gepard (Фото:Axel Heimken/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 13 сентября, поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба правительства Германии, 90-минутный разговор был посвящен войне России против Украины и ее последствия. 7 сентября с Шольцем общался президент Украины Владимир Зеленский.

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Шольц призвал Путина «как можно скорее достичь дипломатического решения, основанного на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Канцлер ФРГ также подчеркнул, что любые дальнейшие действия Кремля по аннексии украинских территорий не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

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Шольц призвал российского диктатора соблюдать международное право при обращении с военнопленными и обеспечить доступ к ним Международному комитету Красного Креста. Также он призвал страну-агрессора избегать эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и «немедленно выполнить рекомендации, перечисленные в докладе МАГАТЭ».

Шольц и Путин также обсудили продовольственный кризис в мире, и канцлер призвал главу кремлевского режима не дискредитировать зерновое соглашение и выполнять его в полном объеме. Они «договорились поддерживать контакт».

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11 сентября с российским диктатором разговаривал президент Франции Эммануэль Макрон. Они также обсуждали ситуацию на ЗАЭС, и Макрон подчеркнул, что станция находится под угрозой именно с момента вторжения российских войск в Энергодар.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия Владимир Путин Германия Переговоры с Россией Запорожская АЭС Украина-Германия Россия-Германия Псевдореферендум Зерновые Оккупированные территории Олаф Шольц Война России против Украины Продовольственный кризис экспорт зерна

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