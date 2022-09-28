Шольц пообещал Зеленскому дальнейшую поддержку на фоне российских псевдореферендумов 28 сентября, 17:39 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после российских псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия.

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Шольц также отметил, что Германия никогда не признает результаты фиктивных «референдумов», которые Россия провела в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Также канцлер и президент договорились продолжить тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Также не признают результаты российских голосований некоторые союзники Кремля, в том числе Сербия и Казахстан.

Зеленский подчеркивал, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.