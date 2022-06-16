«Сколько будет необходимо». Шольц пообещал продолжать поставки оружия Украине и передать систему ПВО IRIS 16 июня, 19:21 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ продолжит поддерживать Украину и поставлять оружие для обороны нашей страны.

Во время брифинга в Киеве в четверг, 16 июня, Шольц сказал, что Германия приняла 800 тысяч перемещенных лиц из Украины и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.



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«Германия уже давно сломала свою государственную традицию: мы начали поставлять Украине оружие. И мы будем делать это и в дальнейшем, сколько Украине будет необходимо», — заверил канцлер.

Шольц добавил, что Германия обучает украинских военных пользоваться современным вооружением — самоходными гаубицами и зенитными установками, а также пообещала передать системы ПВО IRIS для защиты городов от воздушных налетов и договорилась с США и Великобританией о поставках ракетных установок залпового огня.

По словам Шольца, Германия будет выступать за предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС во время заседания Евросовета 23−24 июня.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга сказал, что система IRIS очень важна для Украины, и выразил надежду, что Германия поможет Украине, сообщает агентство Интерфакс-Украина. По словам главы государства, «статистика прилетов каждый день — 10−15 ракет».

По данным немецких СМИ, за последние месяцы правительство Олафа Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину. Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Германия не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения и скоро Киев получит зенитные самоходные установки Gepard и противовоздушное оружие. По словам Олафа Шольца, только США направили Киеву военной помощи больше, чем Германия, а Берлин отправляет в Украину свои самые современные системы гаубиц и обучает украинцев их использованию.

14 июня Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине и поставить современную систему ПРО.

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