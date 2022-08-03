Передача Канадой турбины для Северного потока позволила разоблачить блеф Путина — Шольц 3 августа, 09:57 Олаф Шольц настаивает, что РФ лишилась возможности оправдывать сокращение поставок газа в ЕС (Фото:Uwe Anspach/REUTERS)

Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что, сделав исключение из санкций и вернув турбину для газопровода Северный поток после ее техобслуживания, Канада помогла разоблачить блеф российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью изданию The Globe and Mail.

Шольц настаивает, что передача турбины лишила Путина возможности оправдывать сокращение поставок газа в ЕС якобы техническими проблемами, чтобы шантажом избавиться от санкционного давления.

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«Россия использовала газовую турбину только как повод для того, чтобы прекратить согласованный экспорт газа. Благодаря Джастину Трюдо мы смогли разоблачить блеф Путина. Мы никогда не верили, что он сократил поставки именно по техническим причинам… Россия хотела прекратить поставки газа и обвинять в этом западные санкции», — подчеркнул немецкий канцлер.

По его словам, после передачи турбины РФ должна выполнить все свои контрактные обязательства, поскольку никаких оправданий у нее больше нет.

Шольц также выразил сомнение, что кремлевский режим пошел бы на увеличение объемов поставок газа для Европы через украинскую ГТС на время «неисправности» Северного потока.

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