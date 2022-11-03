В Берлине заявили, что позиция Шольца в отношении России не менялась

3 ноября, 16:39
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Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца в отношении России не изменилась. Об этом заявил представитель правительства ФРГ в четверг, 3 ноября, сообщает DW.

По словам спикера, во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шольц повторил свою позицию: Путин должен закончить жестокую войну против Украины, вывести свои войска и начать мирные переговоры.

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Ранее президент Турции заявил, что Олаф Шольц изменил свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину и позицию по России.

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«Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и изменил свою позицию по России, подчеркнув общие позиции», — говорил он.

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В пресс-службе правительства ФРГ сообщали, что во время переговоров с Эрдоганом 1 ноября Шольц отверг обвинения России по поводу «грязной бомбы» и назвал безответственной ядерную риторику страны-агрессора.

Ранее Шольц призывал Россию и Путина прекратить ядерные угрозы и заявил, что Кремль совершает одну ошибку за другой. Канцлер — один из немногих европейских лидеров, которые продолжали переговоры с российским диктатором после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Германия Украина-Германия Россия-Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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