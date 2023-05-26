Шольц заявил, что планирует снова поговорить с Путиным «в свое время» 26 мая, 11:46 Шольц ждет надлежащих условий для возобновления контактов с Путиным (Фото:Nadja Wohlleben/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что может возобновить контактны с российским диктатором Владимиром Путиным в «свое время» и когда для переговоров появятся необходимые условия.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Koelner Stadt-Anzeiger.

«С момента моего последнего телефонного звонка прошло некоторое время, но я планирую снова поговорить с Путиным в свое время», — отметил немецкий канцлер.

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Шольц подчеркнул, что в ситуации с вторжением в Украину реь должна идти о «справедливом мире, обязательным условием которого является вывод российских войск».

По словам канцлера, Путин должен понять, что войну нельзя закончит «замороженным миром», когда нынешняя линия фронта может стать новой «границей» между Украиной и РФ.

Шольц также не ответил конкретно на вопрос о том, касается ли условие вывода российских войск оккупированного Крыма.

«Вывод войск. Не наше дело формулировать, каких договоренностей хочет достичь Украина», — резюмировал он.

Последний разговор Шольца с Путиным состоялся 2 декабря прошлого года. Тогда немецкий канцлер призвал диктатора вывести свои оккупационные войска из Украины и осудил удары РФ по гражданской инфраструктуре.

В конце февраля Шольц заявил, что продолжит звонить Путину, несмотря на отсутствие результатов. Он аргументировал такое решение тем, что с российской стороной «важно оставаться в контакте».

После этого телефонные звонки прекратились.



