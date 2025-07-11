«Вполне естественная и логичная история». В МИД объяснили, почему Зеленский планирует сменить посла Украины в США

Решение относительно того, кто заменит Маркарову еще не принято (Фото: Оксана Маркарова via Facebook)

В МИД объяснили, что средний срок пребывания послов Украины в должности — это около четырех лет, Оксана Маркарова находится в должности посла Украины в США с 2021 года .

Об этом во время брифинга в пятницу, 11 июля, сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает корреспондентка NV.

По словам Тихого, у Маркаровой истекает срок пребывания в должности, поэтому «вполне естественная и логичная история, что готовится замена». Он добавил, что замена посла — это достаточно долгий дипломатический процесс, который может длиться месяцами.

«Министр [иностранных дел Андрей Сибига] говорил, что будет около 20 указов президента [относительно послов Украины], указ может быть об увольнении, может быть о назначении, о возвращении, направлении людей. О большинстве этих указов вы узнаете в контексте нашего совещания послов, которое состоится 21 июля», — сказал спикер МИД.

Как уточнил Тихий, посла или руководителя дипломатического учреждения за границу направляет президент Украины Владимир Зеленский.

«Это сфера ведения президента и регулируется указами президента о назначении или увольнении послов», — добавил он.

Ранее 10 июля Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена. Президент рассматривает вместо нее кандидатуру министра обороны Рустема Умерова.

8 июля Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде.

Замену Оксаны Маркаровой президент Украины обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Зеленский назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Эту информацию, опубликованную 7 июля агентством Bloomberg, подтвердили журналистам Общественного информированные источники.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Украинскому радио, опубликованном 8 июля, заявил, что в ближайшее время ожидается около 20 указов президента по обновлению руководителей зарубежных дипучреждений.