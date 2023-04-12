Великобритания ввела санкции против Оксаны Марченко и родственников российских олигархов

12 апреля, 12:53
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Оксана Марченко (Фото:Скриншот видео Оксана Марченко/YouTube)

Оксана Марченко (Фото:Скриншот видео Оксана Марченко/YouTube)

Великобритания ввела санкции против жены подозреваемого в госизмене экс-народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом сообщил Офиса применения финансовых санкций казначейства Великобритании в среду, 12 апреля.

Кроме Марченко под санкции попали родственники российских олигархов Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова.

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Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.

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Таким образом имущество и средства попавших под санкции в на территории Великобритании заморожены.

В Украине супругу подозреваемого в госизмене экс-народного депутата Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск.

На сайте МВД указано, что Марченко «пропала» 24 марта 2023 года. Ее обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного захвата или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти (ч.3 ст. 110−2 УК Украины).

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Оксана Марченко Санкции Война России против Украины

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