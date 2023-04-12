Великобритания ввела санкции против Оксаны Марченко и родственников российских олигархов
Оксана Марченко (Фото:Скриншот видео Оксана Марченко/YouTube)
Великобритания ввела санкции против жены подозреваемого в госизмене экс-народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
Об этом сообщил Офиса применения финансовых санкций казначейства Великобритании в среду, 12 апреля.
Кроме Марченко под санкции попали родственники российских олигархов Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова.
Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.
Таким образом имущество и средства попавших под санкции в на территории Великобритании заморожены.
В Украине супругу подозреваемого в госизмене экс-народного депутата Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск.
На сайте МВД указано, что Марченко «пропала» 24 марта 2023 года. Ее обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью насильственного захвата или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти (ч.3 ст. 110−2 УК Украины).