Посольства и консульства Украины продолжают получать подозрительные посылки, уже зафиксирован 31 случай в 15 странах — Кулеба 7 декабря, 14:23 Полиция возле посольства Украины в Мадриде оцепила территорию после того, как дипломаты получили подозрительную посылку (Фото:Violeta Santos Moura/Reuters)

Дипломатические учреждения Украины продолжают получать подозрительные посылки, дипломатам поступают угрозы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

По его словам, за последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске.

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Всего уже зафиксирован 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2).

«На всех конвертах отмечается один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Обычно отправка проходила из почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК. Это, в частности, указывает на профессиональный уровень реализации этой акции», — пояснил министр.

Кулеба добавил, что находится на постоянной связи с коллегами-министрами иностранных дел.

Он также назвал кампанию террора против украинских дипломатов «беспрецедентной по своим масштабам».

«Не только в контексте Украины, но и на мировом уровне. Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток времени. Но как бы не пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. И дальше работаем на победу», — резюмировал глава МИД Украины.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.

После этого ряд посольства и консульства Украины получили окровавленные посылки с глазами животных, в дом посла в Ватикане вломились неизвестные и измазали здание экскрементами, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании.