«Лучше перестраховаться»: в Белгородской области начали рыть окопы 5 апреля, 23:33 Цей матеріал також доступний українською Пожар на складах горючего в Белгороде, Россия, 1 апреля 2022 года (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS)

Глава Шебекинского округа Белгородской области России Владимир Жданов объяснил, зачем в регионе начали рыть окопы. Его видеообращение опубликовало издание Медуза.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

«Дорогие друзья, читаю ваши сообщения и комментарии: многие обеспокоены проводимыми земляными работами в округе. Работы проводятся по нашей просьбе: лучше лишний раз перестраховаться, а дополнительные меры безопасности не будут лишними. Переживать не стоит, нашей безопасности ничего не угрожает», — утверждает российский чиновник на видео.

Видео дня

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, начался пожар. В результате возгорания жертв не было, в городе выстроились очереди за горючим.

Подконтрольные Кремлю СМИ со ссылкой на власти писали, что пожар на нефтебазе Белгорода «произошел в результате авиаудара с двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте». Украина отвергает причастность к взрывам.

Журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team определили, что ракета, которая 1 апреля упала под Белгородом и которую, по версии Кремля, запустили из Украины, на самом деле летела с северо-востока, то есть с территории РФ.

Вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел сильный взрыв. РосСМИ сообщали, что были ранены четверо российских военнослужащих. Пропагандисты из РИА Новости сообщили, что причиной взрывов под Белгородом стал человеческий фактор.

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