Премьер Болгарии заявил, что Россия должна выйти с территории Украины без всяких условий 6 июля, 17:09 Премьер Болгарии Николай Денков провел встречу с Зеленский во время его визита в Софию (Фото:ОП)

Россия должна без всяких условий выйти с территории Украины и понесли ответственность за преступления, которые она совершила, заявил премьер Болгарии Николай Денков.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Софию.

«Болгария последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, потому что мы уверены, что независимая и суверенная Украина является ключом к евроатлантической безопасности в этом регионе. Россия должна без всяких условий выйти с территории Украины в ее международно признанных границах, а также понести ответственность за преступления, которые она совершила», — отметил Денков.

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По его словам, Украина занимает важное место в приоритетах Болгарии по исторической, географической, культурной и языковой близости между двумя странами.

«Болгария хочет устойчивого и длительного мира и сделает все необходимое, чтобы приблизить всех нас к этому», — резюмировал он.

В четверг, 6 июля, Зеленский прибыл с визитом в Болгарию.

Изначально София не присоединилась к коалиции стран ЕС, принявших план по предоставлению миллиона 155 мм артиллерийских боеприпасов Украине.

Однако новый премьер Болгарии заявил, что будет помогать: министр обороны Тодор Тагарев заявил, что София не против присоединиться к инициативе, а 26 июня согласовали новый пакет военной помощи. В то же время, президент Румен Радев не поддерживает поставки боеприпасов.