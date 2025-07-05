«Я не знаю». Трамп после разговоров с Зеленским и Путиным сказал, что не уверен, сможет ли закончить войну

Президент США Дональд Трамп после разговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что не уверен, сможет ли закончить войну.

Об этом американский президент сказал журналистам на борту Air Force One, сообщает Politico в субботу, 5 июля.

«Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет это или нет [окончание войны в Украине]», — сказал Трамп.

Когда Трампа спросили, является ли для него приоритетом окончание войны в Украине, он заверил, что хотел бы этого.

По его словам, Вашингтон помогал «многим странам», а ситуацию с Украиной он назвал «сделкой Байдена».

«Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить», — добавил он.

Телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников писал, что решение Министерства обороны США о прекращении поставок вооружений в Украину не было обоснованным, в частности анализ показал, что пакеты помощи Киеву не поставят под угрозу американские запасы боеприпасов.

По словам трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомого с этим вопросом, приостановление поставок военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Пита Гегсета. По словам источников, это уже третий случай, когда Гегсет самостоятельно останавливает поставки помощи Украине. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней.

Очередной телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 3 июля. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 4 июля обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Их разговор длился около 40 минут.