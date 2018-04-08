Око за око. Китай и США начинают крупнейшую торговую войну

Лидеры крупнейших экономик мира – США и Китая – развязывают торговую войну, в которой победителей не будет, пишет журнал Новое Время.

Взаимные пошлины

В начале марта 2017 года Белый дом анонсировал введение пошлин на весь импорт с тем, чтобы защитить внутреннего производителя, – 10% на импортируемый алюминий и 25% на сталь. От уплаты сборов он освободил лишь Мексику и Канаду, оставив их в силе для всех остальных стран, включая Китай.

А 22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум об установлении ввозных пошлин для еще 1,3 тыс. категорий китайских товаров объемом $ 60 млрд в год, в том числе электроники, продукции IТ и авиационно-космической отрасли.

В Белом доме рассчитывают, что торговые ограничения помогут американским компаниям нарастить собственное производство

Так американский президент продемонстрировал стремление выполнять свои предвыборные обещания и подтвердил свой главный тезис: "Америка прежде всего".

По его мнению, в отношениях его страны с Китаем заложена особая несправедливость: в 2017 году дисбаланс двусторонней торговли достиг $ 375 млрд. Так, Китай поставил в США продукцию на $ 505 млрд, тогда как США в Китай – на $ 130 млрд. Теперь американские власти намерены сократить разрыв за счет ужесточения своей торговой политики.

Ответ Пекина не заставил себя долго ждать: руководство КНР утвердило дополнительные тарифы от 15% до 25% на импорт более 230 американских товаров – в том числе соевых бобов, автомобилей, вина, фруктов и замороженной свинины. Пошлиной будет облагаться импорт объемом более $ 50 млрд, заявили китайские чиновники.

Произведенное в США вино попало в список товаров, которые Китай обложит пошлиной / Фото ЕРА

На введенные обеими сторонами ограничения негативно отреагировали мировые фондовые рынки, а международные обозреватели заговорили об угрозе торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Правда, пока у инвесторов и аналитиков еще теплится надежда, что эскалацию экономического конфликта остановят переговоры. Они продлятся ближайшие два месяца, и до их завершения анонсированные Трампом пошлины действовать не начнут.

Каждый за себя

В Белом доме рассчитывают, что грядущие торговые ограничения помогут американским компаниям нарастить собственное производство и лишат США зависимости от зарубежных поставок, а значит, послужат интересам национальной безопасности.

Сторонники Трампа уверены: именно бум китайского импорта в последние годы привел к сокращению рабочих мест в американской промышленности. А лояльное отношение к торговому дисбалансу со стороны американских властей помогло Поднебесной нарастить экономическое и политическое могущество. Они не сомневаются, что от грядущего двустороннего повышения пошлин проиграет именно Китай, который импортирует в США больше, чем экспортирует.

Нынешние столкновения между США и Китаем — один из самых сложных моментов для Всемирной торговой организации за 23 года ее существования

Удар от торговой войны для Китая и вправду будет серьезным, соглашаются эксперты. "С размахом в $ 60 млрд в каждом направлении торговая война сострижет 1% роста Китая и 0,3% роста США", – прикидывает Гэри Хафбауэр, старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона.

Однако китайские власти уже продемонстрировали, что готовы дать ответ на торговые ограничения со стороны Вашингтона. 2 апреля КНР ввела пошлины относительно 128 американских товаров, а уже через два дня к ним прибавилось еще 106 наименований, в том числе один из ключевых пунктов американского экспорта в Китай — соевые бобы.

Среди американских компаний, которые могут пострадать от китайского бойкота, - технологические гиганты, включая Apple / Фото AFP

Китайские чиновники подчеркивают, что не одобряют ужесточения торговых условий и готовы к переговорам, но только на основе взаимовыгодных условий. Китай не боится торговой войны с США и не откажется от защиты своих законных прав, отмечают в министерстве коммерции КНР

И хотя аналитики считают, что в случае введения американских пошлин на товары из КНР китайцам удастся без лишних трудностей переориентироваться на другие рынки, такие события наложат свой отпечаток на местную экономику. При этом слабым местом для китайцев станет их зависимость от импортных полупроводников и других технологий.

Впрочем, последствия торговой войны не будут односторонними — негативную отдачу получат и Соединенные Штаты. Так, вступившие в силу тарифы на ввоз стали и алюминия повысят стоимость этого сырья для американских производителей, что потянет вверх цены на автомобили, корабли и самолеты. В итоге конечные потребители ощутят подорожание не только машин, авиабилетов и гаджетов, но даже пива — как и прочей продукции в жестяных банках.

Среди больших американских компаний, которые могут пострадать от китайского бойкота,— производители автомобилей и крупные технологические компании, как, например, Apple. Для "яблочного" бренда КНР является не только важной производственной площадкой, но и крупным рынком сбыта. Только за последний квартал 2017 года компания Apple заработала здесь около $ 18 млрд — почти пятую часть своей глобальной выручки.

Возможен ли компромисс

По мнению некоторых обозревателей, своими заявлениями о пошлинах Трамп стремится не развязать торговую войну, а усадить китайцев за стол переговоров и заставить их пойти на уступки. В частности, Белый дом ждет от Пекина снижения пошлин на автомобили и открытия финансового сектора для компаний из США.

Если же компромисс найден не будет и между США и Китаем развернется масштабная торговая война, она будет иметь глобальное влияние.

"Негативные волновые эффекты распространятся по всему миру, но наиболее ощутимы будут в Азии", - прогнозирует Хафбауэр. По мнению эксперта, замедление роста Китая неотвратимо повлияет на всех его соседей. Тогда как для Европы, в том числе для Украины, эффект будет менее ощутимым, но по‑прежнему негативным.

Нынешние столкновения между США и Китаем — один из самых сложных моментов для Всемирной торговой организации за 23 года ее существования, констатирует директор ВТО Роберто Азеведо.

"Мы видим возросший и реальный риск эскалации поднятия торговых барьеров по всему миру, – подчеркивает он. – И мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить падение первой костяшки домино".

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №13 от 5 апреля 2018 года.