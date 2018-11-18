Оккупационная власть Крыма заявила, что загрязнений от Крымского титана "практически нет"

В Министерстве экологии и природных ресурсов в оккупированном Крыму заявили, что концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского округа Армянск "ниже предела обнаружения", передает Крым.Реалии.

«По результатам лабораторного анализа и технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха концентрация хлорида водорода в период с 12 по 15 ноября сохранялась на уровне менее 0,04 мг/куб. м.», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Армянске возобновил работу завод Крымский титан после прекращения в сентябре в связи с выбросами опасных химических веществ.

4 сентября оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан (филиал компании Титановые инвестиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа) в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.

В ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

10 октября жители Армянска снова начали сообщать о химических выбросах в воздух.

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

В то же время, крымский эколог Маргарита Литвиненко заявила, что в воздухе явно чувствуется запах химического вещества - это влияет на состояние людей. Завод Крымский титан, скорее всего, будет и дальше угрожать местным жителям и окружающей среде.