18 ноября 2018, воскресенье

Оккупационная власть Крыма заявила, что загрязнений от Крымского титана "практически нет"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Завод Крымский титан в Армянске

Завод Крымский титан в Армянске

В Министерстве экологии и природных ресурсов в оккупированном Крыму заявили, что концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского округа Армянск "ниже предела обнаружения", передает Крым.Реалии.

 «По результатам лабораторного анализа и технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха концентрация хлорида водорода в период с 12 по 15 ноября сохранялась на уровне менее 0,04 мг/куб. м.», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Армянске возобновил работу завод Крымский титан после прекращения в сентябре в связи с выбросами опасных химических веществ.

4 сентября оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан (филиал компании Титановые инвестиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа) в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.

В ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание. 

10 октября жители Армянска снова начали сообщать о химических выбросах в воздух. 

Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

В то же время, крымский эколог Маргарита Литвиненко заявила, что в воздухе явно чувствуется запах химического вещества - это влияет на состояние людей. Завод Крымский титан, скорее всего, будет и дальше угрожать местным жителям и окружающей среде.

 

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове