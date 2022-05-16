Страх и бедность. Западные СМИ пишут о жизни в оккупированных регионах Украины 16 мая, 18:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Женщина проходит мимо российского военного в центре временного размещения в оккупированном селе Безымянное Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Пока российские захватчики занимаются устрашением и пропагандой на временно оккупированных территориях Украины, эти регионы охватывает острый гуманитарный кризис. Иностранная пресса исследует, как живут и на что надеются украинцы в оккупации.

Жители временно оккупированных Россией украинских городов и поселков пытаются выживать в условиях безработицы, дефицита продуктов и постоянного страха за свою безопасность, пишет интернет-ресурс австралийской телерадиовещательной корпорации ABC . В Херсоне, захваченном агрессором еще в начале марта, по телевизору транслируют российскую пропаганду, а на улицах людей то и дело останавливают военные, чтобы обсудить их политическую позицию, рассказывает местная жительница Виктория. По ее словам, трудоустроенными остались примерно четверть горожан, в магазинах стало сложно найти товары первой необходимости – как, например, подгузники, – а цены «практически на все» выросли вдвое. Сама Виктория потеряла работу, но ее муж продолжает работать онлайн.

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«Где-то раз в неделю на одной из площадей из российского грузовика раздают продукты, — рассказывает херсонка. — Вначале, пока были продукты и деньги, гуманитарную помощь никто не брал. Но теперь это вопрос выживания; туда приходит много людей, больше, чем оккупанты могут обеспечить».

А вот в Новой Каховке Херсонской области получить такую «помощь» бесплатно — проблема, добавляет 37-летняя местная жительница Татьяна Мельник. Ведь находятся люди, которые берут продукты у оккупантов, а потом их перепродают. При этом российские военные не пропускают в регион украинские грузовики с гуманитарной помощью, а сами сталкиваются с проблемами в снабжении.

«Два месяца у нас не было еды и лекарств, только в последние две недели люди начали привозить товары из Крыма, — рассказывает Мельник. — Еда, сахар, сигареты сейчас очень дорогие и найти украинскую продукцию нереально».

С середины апреля в Новой Каховке заработали кафе. По словам собеседницы ABC News, клиенты у них есть, но меньше обычного. Машин на улицах мало, люди преимущественно ходят пешком и стараются не отходить далеко от дома. Ведь по городу курсируют вооруженные оккупанты.

«Они разговаривают с гражданскими и говорят, что спасли нас», – делится Мельник. Украинка признается: она постоянно чувствует «сильный страх», ведь знает, что совершали российские военные с женщинами и детьми в Буче и Ирпене, и теперь боится за себя и своих трех дочерей.

Мельник хотела бы выехать из города, но у нее нет необходимой суммы на поездку — чтобы вчетвером добраться до Николаева нужно заплатить 30 тыс. гривен. Кроме того, нет никаких гарантий, что дорога будет безопасной. «Я понимаю, что они [мои дети] не смогут чувствовать себя свободными и быть счастливыми под российской оккупацией… но это очень тяжелое решение оставить дом и уехать куда-то без денег», — признается украинка.

Еще одна тревога жителей временно оккупированных территорий – принудительная мобилизация. Жительница Донецка Мария рассказывает, что в ее городе мужчин хватают везде — на улицах, в супермаркетах, за рулем, и отправляют в российскую армию. Поэтому ее муж на протяжении шести недель скрывался дома, а затем пара с помощью друзей выехала через Россию в Латвию.

Тем временем Виктория из Херсона, которая участвовала уже в трех проукраинских протестах в своем городе, признает, что хочет продолжать высказывать свою позицию, но переживает за собственную безопасность. По данным украинских чиновников, более 400 херсонцев уже задержали за «упорное сопротивление». Для разгона митингов российские военные используют слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты и угрожают применять против демонстрантов оружие.

«Я хочу идти [протестовать], но также осознаю, что я женщина, и у меня есть ребенок, — говорит Виктория. — Впрочем, русские солдаты, наверное, тоже нас боятся, ведь людей [на протестах] действительно много… они не знают, что с нами делать».

Сопротивляются и сотрудники образования, которые в условиях оккупации оказались под усиленным давлением, ведь захватчики пытаются заставить их работать по российским школьным программам и в соответствии с пророссийской риторикой. Посреди разрушительной войны «образование стало жертвой конфликта и потенциальным полем битвы в борьбе за контроль над страной» , пишет американская медиа-компания CNN .

По словам образовательного омбудсмена Украины Сергея Горбачева, оставшиеся в оккупации работники учебных заведений рискуют собственной жизнью и здоровьем, испытывают принуждение, насилие, давление. «Известны случаи похищения руководителей органов управления образованием и директоров школ, — говорит чиновник. — Учителей заставляют сотрудничать и работать в школах под дулом пулеметов».

По мере обострения конфликта появляется все больше сообщений об угрозах педагогам в оккупированных регионах. С начала войны правительство получило оттуда более сотни сообщений и обращений от учителей, родителей и учеников, подсчитывает Горбачев. Так одна учительница рассказала CNN, что российские военные приказали директору ее школы сдать все учебники по украинскому языку и истории. Однако получили отказ. «Ее позиция была настолько жесткой, что они как-то не стали оказывать иного давления. … Они ушли с пустыми руками», — констатирует собеседница издания.

46-летней директору школы по имени Нина из оккупированного города на северо-востоке Украины повезло меньше. Однажды в конце апреля оккупанты в шесть утра ворвались с обыском в ее жилище. Держа под прицелом дочь и мужа руководительницы, они искали украинские учебники. После обыска они забрали ее в школу, где расспрашивали о расписании, забрали несколько учебников по истории для восьмого класса, а также хранившийся в сейфе ноутбук учительницы младших классов. Затем, закрыв Нине глаза, отвезли ее в неизвестное место, где продолжили допрос.

«Они спрашивали о моем отношении к «военной операции», обвиняли меня в том, что я слишком патриотичная, слишком националистичная, — вспоминает Нина. — Они спрашивали, почему я говорю на украинском языке… почему я хожу в украинскую церковь». А также потребовали снова возобновить работу школы и вернуть детей. Впрочем, директор отказалась это делать, объяснив, что это будет опасно для учеников и учителей. Наконец ее отпустили, напомнив, что помнят о ее сыне и дочери.

«Я расценила это как угрозу», – говорит она. Через несколько дней, опасаясь возвращения российских военных, Нина с семьей сбежали из оккупированного региона.

Тем временем в захваченную часть Херсонской области россияне пообещали завозить учителей из Крыма, сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, ведь украинские педагоги отказываются работать по российским программам. «Тех немногих учителей, которые соглашаются работать, мы знаем поименно, и они понесут за это уголовную ответственность», – подчеркивает чиновник. Он также сообщает об угрозах директорам школ. А один журналист из Каховки отмечает, что после того, как 11 мая директор местной школы был похищен, оккупанты поставили вместо него своего человека.

Мероприятия по русификации образования, которые используют захватчики, уже были ими протестированы на ранее оккупированных украинских территориях, в том числе в Крыму. «Крым стал для России эдакой экспериментальной площадкой; здесь они начали всеобщую милитаризацию образования», — комментирует CNN Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда, которая мониторит ситуацию с образованием в Крыму.

По словам аналитика, в крымскую школьную программу оккупанты включили пророссийскую пропаганду, которая переосмысливает исторические события и губительно влияет на местных детей. «Украина полностью изъята из учебников и все становится «историей России», — объясняет Охредько. — Обучение в системе, которой постоянно нужен враг, действительно очень сильно влияет на детей в оккупации. Теперь враги – это США и Украина. […] Те дети, которые учились в школе шесть-восемь лет назад, когда им было от 11 до 13 лет, сейчас воюют против Украины. Граждане Украины, к сожалению, воюют против своей страны».

Пока же учителя, работающие в недавно оккупированных регионах, пытаются противостоять давлению захватчиков. Преподаватель математики из Луганской области, которую издание называет Марией, рассказывает о тщетных попытках оккупантов убедить ее работать по программе РФ и говорить с учениками на русском, мол математика на любом языке одинакова. Сейчас она испытывает одновременно опасения и надежду.

«Мы боимся, что из школ будут забирать оборудование, у нас много всего нового в нашей школе, – говорит она. – Мы ждем и отчаянно хотим, чтобы пришли наши военные; мы думаем, это скоро произойдет».

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