Угрожают гражданским. Оккупанты устанавливают непредсказуемые «мины-бабочки» на Донбассе — Минобороны Британии 8 августа, 10:02 Оккупанты разбрасывают «мины-бабочки» на Донбассе (Фото:@simsim3676/twitter.com)

По информации Министерства обороны Великобритании, оккупанты устанавливают противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных рубежей на Донбассе.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что такие мины могут нанести значительный ущерб как военным, так и местному гражданскому населению.

Сообщается, что в Донецке и Краматорске оккупанты с большой вероятностью пытались использовать разбрасываемые противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С, которые обычно называют «минами-бабочками». Мины серии ПФМ-1 являются глубоко противоречивым оружием неизбирательного действия, отметили в ведомстве.

Видео дня

«ПФМ-1 были использованы с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, когда они покалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки», — говорится в сообщении.

Читайте также: Возле побережья в Одесской области обнаружили вражескую мину

Весьма вероятно, что запас советских времен, используемый Россией, со временем ухудшился, и теперь он крайне ненадежен и непредсказуем. Это представляет угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию, добавили в британском Минобороны.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.