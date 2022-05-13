«Прилагают значительные усилия». Оккупанты пытаются прорваться в Славянск и Краматорск — Минобороны Британии 13 мая, 09:02 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты прилагают значительные усилия, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, российская оккупационная армия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску.

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В ведомстве отметили, что первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в районе проведения операции Объединенных сил, отключение их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны.

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Также в британском Минобороны сообщили, что украинские силы успешно предотвратили попытку российской переправы через реку Северский Донец. При форсировании реки Россия потеряла значительное количество бронетехники по крайней мере одной батальонной тактической группы, а также развернутое понтонно-мостовое оборудование.

«Переправа через реку в условиях боевых действий является очень рискованным маневром и свидетельствует о давлении на российское командование для достижения прогресса в своих операциях на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны Британии подчеркнули, что российским войскам не удалось добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после вывода и передислокации частей из Киевской и Черниговской областей.

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