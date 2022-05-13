«Прилагают значительные усилия». Оккупанты пытаются прорваться в Славянск и Краматорск — Минобороны Британии

13 мая, 09:02
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты прилагают значительные усилия, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты прилагают значительные усилия, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, российская оккупационная армия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску.

Война России против Украины — главные события 13 мая

В ведомстве отметили, что первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в районе проведения операции Объединенных сил, отключение их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны.

Видео дня

Также в британском Минобороны сообщили, что украинские силы успешно предотвратили попытку российской переправы через реку Северский Донец. При форсировании реки Россия потеряла значительное количество бронетехники по крайней мере одной батальонной тактической группы, а также развернутое понтонно-мостовое оборудование.

«Переправа через реку в условиях боевых действий является очень рискованным маневром и свидетельствует о давлении на российское командование для достижения прогресса в своих операциях на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны Британии подчеркнули, что российским войскам не удалось добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после вывода и передислокации частей из Киевской и Черниговской областей.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1524979878654840833
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Славянск Великобритания Краматорск Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X