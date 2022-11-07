Российские морпехи пожаловались на генералов из-за потери 300 человек за 4 дня — СМИ 7 ноября, 01:57 Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяку письмо с жалобами о больших потерях под селом Павловка в Донецкой области, пишет Медуза со ссылкой на ряд источников.

Как отмечает издание, о жалобе сообщили «военкор» пропагандистской ВГТРК Александр Сладков, бывшая советница председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова и другие пропагандистские российские источники.



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Полный текст письма опубликовал телеграмм-канал Grey Zone. Подлинность текста Медуза не может проверить. Сладков и Кашеварова приведенные в письме данные о потерях и фамилиях командиров обнародовать не стали.

Согласно публикации Grey Zone, в письме морпехи утверждают, что за четыре дня потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» во время «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

По мнению вероятных авторов письма, их командиры — «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов» — спланировали наступление, чтобы первый «заработал бонусы перед начальником Генштаба» Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России. «Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом», — говорится в письме.

Морпехи просят Кожемяка обратиться к верховному главнокомандующему с просьбой отправить «независимую», не связанную с министерством обороны комиссию, говорится в письме.

Губернатор Приморья до момента публикации новости не подтвердил получение письма.