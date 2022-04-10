Оккупанты оставили много доказательств нападений на мирное население на севере Украины — британская разведка 10 апреля, 03:13 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты используют самодельные взрывные устройства для нанесения потерь (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

После ухода оккупантов из северной Украины там осталось много доказательств их нападений на мирное население. Кроме того, заложники использовали как живой щит.

Это подтверждает Британская разведка.



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Там отмечают, что оккупанты используют самодельные взрывные устройства для нанесения потерь, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев.

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« Российские военные также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам с высоким риском сопутствующего ущерба гражданскому населению, в том числе по резервуару с азотной кислотой в Рубежном», — сообщает разведка.

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