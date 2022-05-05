«Везде встречают сопротивление». Армия РФ не достигла на Донбассе и юге желаемого прогресса — Пентагон 5 мая, 12:04 Цей матеріал також доступний українською По данным Пентагона, российские войска не достигли на Донбассе и юге Украины желаемого прогресса (Фото:Генштаб)

По данным Пентагона, российские войска не достигли на Донбассе и юге желаемого прогресса и на каждом шагу встречали жесткое сопротивление украинских сил.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что россияне не достигли того прогресса на Донбассе и на юге, которого, как мы считаем, они хотели достичь. Мы считаем, что они отстают от графика. Мы считаем, что процесс происходит медленно. И на каждом шагу они встречали жесткое украинское сопротивление. На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы это сопротивление оставалось как можно более жестким», — сказал он.

Видео дня

По словам чиновника, для этого есть несколько причин. Во-первых, армия РФ не решила своих проблем с логистикой и поддержкой, во-вторых, они столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Кроме того, большое влияние оказывает погода.

«Это „грязный“ сезон в Украине. Эта часть Украины равнинная, много сельхозугодий. Мне ее описывали немного как Канзас. В это время года весной бывает просто много дождей и грязи. И это тоже немного замедлило продвижение россиян», — добавил Кирби.

Кроме того, оккупанты чувствуют проблемы с моральным духом и сплоченностью во многих подразделениях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.