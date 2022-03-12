Основная часть российских войск находится в 25 км от центра Киева — Минобороны Британии 12 марта, 09:21 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные вблизи Киева (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

По информации Министерства обороны Великобритании, основная часть сухопутных войск российских оккупантов сейчас находится примерно в 25 километрах от центра Киева.

В ведомстве отметили, что бои к северо-западу от украинской столицы продолжаются.

Элементы большой российской колонны к северу от Киева рассеялись, что может свидетельствовать о попытке РФ окружить город.

«Это также может быть попыткой России уменьшить свою уязвимость перед украинскими контратаками, которые нанесли значительный урон российским силам», — говорится в сообщении.

Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам со стороны России.



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