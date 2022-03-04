Оккупанты использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр — ВСУ

4 марта, 02:10
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Российские войска продолжают нарушать норму Международного гуманитарного права (Фото:wikipedia.org)

Российские войска продолжают нарушать норму Международного гуманитарного права (Фото:wikipedia.org)

Запасы ракет российской армии стремительно уменьшаются, Оккупанты действовать более коварно.

Об этом сообщили Генеральном штабе ВСУ.

Российские войска продолжают нарушать норму Международного гуманитарного права, используя жилые дома для размещения стоянок техники и оборудования огневых позиций, а также военную инфраструктуру и воздушное пространство Республики Беларусь — для ракетно-бомбовых ударов по критической инфраструктуре, жилым массивам крупных городов.

«Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, предназначавшийся для наступательной операции в Украине. В настоящее время противником производится пополнение запасов», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия ЗРК Война в Украине Война России против Украины

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