Оккупанты хотят захватить Краматорск и Северодонецк — Минобороны Британии

4 мая, 09:02
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Оккупанты хотят захватить Краматорск и Северодонецк, заявили в Минобороны Британии (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Оккупанты хотят захватить Краматорск и Северодонецк, заявили в Минобороны Британии (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупанты развернули вблизи Изюма 22 батальонных тактических группы, чтобы продвинуться дальше на Донбасс.

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В ведомстве отметили, что несмотря на трудности с прорывом украинской обороны, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.

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«Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1521710786497982467
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Славянск Великобритания Краматорск Война России против Украины

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