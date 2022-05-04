Оккупанты хотят захватить Краматорск и Северодонецк — Минобороны Британии 4 мая, 09:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят захватить Краматорск и Северодонецк, заявили в Минобороны Британии (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупанты развернули вблизи Изюма 22 батальонных тактических группы, чтобы продвинуться дальше на Донбасс.

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В ведомстве отметили, что несмотря на трудности с прорывом украинской обороны, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.

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«Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе», — говорится в сообщении.



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