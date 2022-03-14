Военная аналитика Ивана Яковины. Российское наступление остановилось по всем направлениям. Украина ожидает новое вооружение 14 марта, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Уничтожение российской техники в Мариуполе (Фото:Azov Mariupol/Handout via REUTERS)

Российское наступление остановлено практически на всех направлениях и ранее запланированные два-три дня на вторжение — полностью себя не оправдали, говорит обозреватель НВ Иван Яковина. Украина же ожидает поставок нового вооружения.

В эфире Радио НВ он рассказал о ключевых событиях по состоянию на 13 марта, восемнадцатый день войны, и как Украина стремится к победе.

Естественно, главным сюжетом по-прежнему остается российское вторжение в Украину, которое длится уже почти три недели вместо изначально запланированных трех или даже двух дней.

На полях сражения российская армия остановлена практически на всех направлениях. Под Киевом, к западу от Харькова, под Николаевом даже эту армию немного удалось отбросить назад. В Мариуполе, на захват которого брошены гигантские силы, в том числе целые две дивизии, у оккупантов не получается продвинуться дальше городских околиц. И они там несут просто громадные потери. Только за вчерашний день в Мариуполе было подбито более шести российских танков и множество всякой другой техники. Думаю, генералы российские начинают понимать, что такое городские бои в реальности, и что каждый большой город, в который они полезут на штурм, будет настоящей крепостью, которую придется взять. И потери у них будут просто колоссальными. Собственно, именно поэтому сейчас с таким остервенением российские войска обстреливают Мариуполь из градов, из гаубиц, из танков, из всего, что только есть. Просто они надеются полностью снести город и взять под свой контроль, по сути дела, уже его развалины. Но тактика эта все равно не сработает, поскольку город очень долго готовился к именно такому развитию событий. И наступающим пришлось бы в буквальном смысле забросать бы его трупами, если они намерены добиться успеха. А войск у них сейчас уже не так много, об этом отдельно поговорим. Просто дело в том, что защитники города очень хорошо подготовились, они примерно себе представляли, что их ожидает. И в общем, сейчас держат оборону очень уверенно. Единственное, конечно, никто не ожидал, что российские войска будут настолько остервенело бить по жилым кварталам, где живут, собственно, русскоязычные жители Мариуполя. И что этим русскоязычным жителям не дадут ни в коем случае покинуть город. Но в любом случае даже Мариуполь, город не самый большой, это даже не областной центр. Так вот даже Мариуполь они не могут взять. Как-то продвигаются по окраинам. Днем продвигаются, ночью их отбрасывают. В общем, никакого успеха особого у них нет.

Очень важное событие случилось на севере Луганской области, где россияне намеревались взять в кольцо большую группировку Вооруженных Сил Украины и создать там так называемый «котел». Об этих планах они очень долго рассказывают. Но котла все не было и не было. Многие, правда, думали из-за такой уверенности россиян, что котел все-таки случится. Но нет, не получилось. Дело в том, что российские войска, наступавшие с юга, со стороны Луганска и с севера со стороны Харьковской области, действительно соединились на севере Луганской области. И уже хотели отпраздновать, что котел создан. Но к тому времени, когда они соединились в предполагаемом котле, уже не было украинских военных, ни каких-то даже стратегических объектов не было. Поэтому они захватили поле. Территория потеряна, надо признать это, но украинская армия была сохранена, и это самое главное в данных обстоятельствах. Это очень хорошо. Когда силы неравны, когда ресурсы разные, когда кто-то очень мощный, у кого-то поменьше ресурсов, то тому, кто поменьше, конечно, самая главная задача — сохранить свою армию, подкопить ресурсы и уравнять шансы на победу. Собственно, именно это и сумела сейчас сделать украинская армия. Да, она отступила, чтобы сохранить людей, сохранить технику, ресурсы для будущих сражений. Я очень рад, что высокая мобильность, уверенность в тылах для украинской армии позволяет ей быстро маневрировать и уходить от российских ударов. Но с ударами, кстати, у российской армии тоже все не слава Богу. По крайней мере под Киевом огромные колоны постоянно подвергаются обстрелам, контратакам, что не дает возможности наступающим собрать силы в один «большой кулак». На этой неделе мы видели целых два видеоролика с уничтожением российских колонн. Один был в начале недели из Броваров, второй был из-под Киева. Но о чем там речь была в этих роликах? Там идет колонна, она заходит в город или какую-то местность, и тут по этой колонне справа, слева, сверху и снизу начинает лупить. Взрывают несколько танков, несколько боевых машин пехоты. Одни пехотинцы выпрыгивают из этих машин, другие спрыгивают с машин, начинают разбегаться кто куда. По ним идет стрельба. В общем, там десятки убитых и несколько сожженных танков и боевых машин пехоты остается на поле боя. Колоны разворачиваются, спешно уходят, пытаются отстреливаться, но особо никакого успеха нет. Значительные потери они несут, но самое важное в данных обстоятельствах не только то, что они несут потери, а главным образом то, что срывается концентрация войск на киевском направлении. То есть, эти колонны идут в какое-то место, где они должны быть развернуты и уже собраны в боевые порядки для наступления на Киев. Или для того, чтобы взять Киев в кольцо. Но из-за того, что им дают «прикурить» во время движения этих колонн, они разворачиваются, наступают, где-то перегруппировываются. В общем, никакого ни окружения, ни наступления на Киев у них не получается. На перегруппировку нужны дни, для некоторых больших подразделений и соединений недели нужны. Поэтому ничего у них там не выходит пока, ни взять в кольцо Киев, ни начать наступление на Киев.

Еще одна, конечно, важная история — это еда и снабжение. Российские войска сейчас остались без топлива, без еды, без снабжения как раз из-за ужасной логистики. Из-за того, что постоянно подвергаются караваны российской техники атакам, во-первых, и с воздуха, и с земли. Во-вторых, просто кончается топливо. В третьих, еще некоторые россияне, которые не желают участвовать в боевых действиях, просто сливают дизельное топливо или бензин из своих машин. Из-за этого топливо стало громадной проблемой для российской армии. Из-за нехватки топлива планы наступления срываются. Западные аналитики отмечают, там же все это со спутников снимается, какие машины, в каких количествах и так далее. У России большая проблема с бензовозами, они в остром дефиците, и то, что украинские военные постоянно поджигают эти новые бензовозы, они ж не защищены, не бронированы, их очень легко уничтожить, в отличии от танка или БТР какого-то. Эти бензовозы слабее всех защищены и из-за этого они становятся очень желаемой и легкой при этом добычей для украинских военных. То есть, бензовозы, подвоз топлива — это реально сейчас самое больное место, самое тонкое место для российских войск. И я так понимаю, что украинцы сейчас именно в это место и бьют. Чем больше будет этих бензовозов сожжено, тем меньше возможностей для нападения, для организации каких-то серьезных наступлений будет у российской армии. Говорят, что россияне собираются тянуть походный бензопровод, трубу, которая будет идти от границы с Россией или с Беларуси куда-то в центр, туда поближе к Киеву. Но знаете, если они такой бензопровод построят, то сжечь этот бензопровод тоже большого труда не составит. Потому что на каждый метр охраны этого бензопровода не поставишь человека. А если и поставишь, их перебьют, человек 20−30, и все, и спалят к чертям собачьим этот бензопровод. Честно говоря, я не очень понимаю, как они там собираются эту проблему решить. Но это и не наша забота в целом и в общем.

Что касается еды — тоже все плохо. Сначала кормили российских солдат плюс-минус нормально, потом стали им поступать сухпайки просроченные, сначала 2017 года. Потом даже находили 2005-го сухпайки. То есть, совсем просроченные, как бомжей кормят. Потом перестали многих кормить, поскольку опять же из-за нарушения логистики не могли подъехать грузовики с продовольствием туда в передовые части. Они издали директиву о переходе российских частей под Киевом на «самообеспечение». По сути дела таким образом в России узаконили мародерство. Российская армия теперь в Украине официально стала армией голодных, холодных, раздетых мародеров. И это уже есть в соответствующих документах российского командования. Что такое «самообеспечение»? Солдаты получили право официально от РФ заходить в любой дом, в любой магазин и воровать еду. На самом деле они не только еду воруют. В подбитой технике находят то кухонные комбайны, то айпады где-то украденные, то мобильные телефоны. То есть, они грабят, конечно, все, что под руку попадется. Но вот еда для них, конечно, это самое главное. В общем, пока Киев не получается взять у российских военных, они занимаются грабежом магазинов. Не у всех и это получается. Поэтому многие российские солдаты сейчас сдаются в плен, прямо вот из-за голода и холода. Жалуются, что спать и ночевать им негде, в их танке зимой холодно. Сейчас лето не наступило, даже весна не наступила. Ночью очень холодно в танке, из-за того, что топлива мало, топливо не разрешают жечь, поэтому эти солдаты просто реально замерзают. И чтобы не замерзнуть, многие сдаются в плен, при чем еще украинский Генштаб говорит, что настолько все плохо, что сейчас со спутников фиксируется огромное количество маленьких групп, солдат по два-три человека, которые идут от мест сражений в направлении российской границы, просто убегают. Они видят лучше нас с вами, как реально воюет российская армия, как против нее воюет армия украинская. И они делают соответствующие выводы, что им ничего хорошего не светит, что скорее всего их убьют. Судя по перехватам телефонных разговоров и радиоперехватам, никаких условий для своих солдат российское командование сейчас не создает, бытовых просто условий. Ни прачечной нет, ни бани, ни еды, ни воды. А старшие офицеры, что интересно, начали беспробудно бухать. В общем, воевать им не хочется, хочется «квасить» и они этим занимаются постоянно. Распределение колонн началось вот этих вокруг Киева. Потому что в какой-то момент украинские войска стали «долбить» эти колонны очень сильно, болезненно. И в результате начали российские генералы прятать танки, боевые машины пехоты, грузовики, все остальное, стали прятать их в населенных пунктах вокруг Киева. То есть, была одна толстая такая «колбаса» колонны, шедшая на Киев, а ее «размазывают» по местности, чтобы не так легко ее было, например, атаковать с неба Байрактарами теми же. Но приводит это к странным последствиям. Потому что когда танков много вместе, 15, на каком-то холме или под холмом, то эти танки относительно легко защищать от нападения с земли. Когда у тебя есть 10 танковых орудий, пулеметы, автоматы, сто солдат и так далее, то напасть на такую группировку сложно. Когда у тебя есть один танк или два танка, с ними 15 солдат, то, конечно, такие посты становятся гораздо более легкой добычей для украинского спецназа, который сейчас очень активно действует в Киевской области, особенно ночью. Противопоставить им российские солдаты не могут ничего, поскольку у них приборов ночного видения нет. Они сидят там, как эти идеальные мишени, как в тире просто, украинских спецназовцев. Окружение поэтому получается, как вы понимаете, достаточно такое условное. Мало сил у российской армии, мало людей. Потому что когда Гитлер брал Киев, были какие-то миллионы армии, сотни тысяч солдат. А сейчас они хотят 15−20 тысячами установить блокаду Киева? Это просто нереально из арифметических соображений. На самом деле, даже Сумы, даже Чернигов сейчас в кольцо взять не могут. Не получается, мало людей, не хватает. Чернигов и Сумы, как вы понимаете, намного меньше, чем Харьков или Киев. Собираются они там взять Одессу в кольцо. Я что-то сильно сомневаюсь, что это получится. Ничто не указывает на то, что это возможно. Тем более, что на северо западе Киева началось контрнаступление украинской армии. Для россиян там ситуация становится угрожающей. Есть возможность того, что довольно большая группировка российская попадет в окружение сейчас. Поэтому они там начинают дергаться, разбегаться и всякое такое. Для того, чтобы остановить наступление украинских войск, мотивировать отступающих российских солдат, российское командование не придумало ничего лучше, как направить вот туда на северо запад Киева заградотряды, говорят, из «кадыровцев», которые стреляют в тех российских солдат, кто пытается сбежать или сдаться в плен.

Несколько слов надо, конечно, сказать о Байрактарах. Благодаря этим беспилотникам турецкого производства, они достаточно дешевые, каждый из них стоит примерно миллион долларов. Они довольно медленные, не очень высоко летают, но при этом они очень незаметные, их почти не видит российская ПВО. И радары российские, соответственно. Они очень хорошо используются, прям идеально, можно сказать, используются против скопления российской техники и командных пунктов российских. И вот они одну за другой эти системы ПВО сносят. И вот совсем недавно была история, как где-то опять же к северо западу от Киева был уничтожен подвижный командный пункт, замаскированный в таком кузове машины. И в этом командном пункте как раз шло командование операции по захвату Киева. Там был убит генерал Андрей Колесников. Это уже третий ликвидированный главарь российских боевиков в столь высоком звании за неполные три недели боев. Украинская армия научилась, как видим, очень хорошо охотиться по сути дела именно на генералов. И полковников уже полдюжины тоже были ликвидированы с помощью самых разных средств Украинской армии. Кстати, вместе с генералом Колесниковым в этом мобильном командном пункте был убит практически весь его штаб, половина убиты, половина получили тяжелые ранения. Конечно, это очень серьезный удар по российским войскам, которые опять все пытаются Киев взять в окружение, Байрактары, судя по перехватам телефонных переговоров российских военных, они наводят на них прям настоящий ужас. Это у них теперь самое страшное. Очень боятся они этих небыстрых и недорогих, но очень незаметных и супер-эффективных дронов, стоящих на вооружении Украинской армии. Это не последняя новинка, насколько я понимаю, военная в украинской армии. В ближайшее время британцы пообещали поставить в Украины переносные зенитно-ракетные комплексы. Я посмотрел, они даже выглядят так футуристично, у которых очень быстрая, самая быстрая ракета из всех переносных зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении чьей бы то ни было армии мира. То есть эффективность уничтожения российской авиации повысится, наверное, в разы.

Еще из этой же серии новость. Комплексы С-300 сейчас, американцы уже обсуждают возможности поставки этих комплексов из Словакии. Сейчас американцы работают над тем, чтобы эти комплексы перебросить в Украину, потому что украинские ПВО-шники умеют работать с этими комплексами, их не надо учить. Это с одной стороны. А американцы поставят Восточной Европе другие свои комплексы противовоздушные. Вы знаете, если появится несколько батальонов С-300, то я думаю, это будет большое подспорье для украинской ПВО, которая, конечно, существенно меньше, чем ПВО российская. И чувствует она себя не так хорошо, как в начале войны. Потому что да, к сожалению, были потери в том числе и у украинской ПВО.

Трюдо обещает направить Украине очередную партию высоко специализированной военной техники. Канадцы правильно делают, что не говорят, что именно они собираются поставить Украине, какую именно технику. Какая? Пускай будет сюрпризом для российских военных, танкистов или летчиков, которые столкнутся с этой высоко специализированной техникой на поле боя, тогда и узнают. Я думаю, что это правильный подход. С помощью тайны можно нагнать на противника страха даже больше, чем с помощью демонстрации каких-то возможностей этой техники. И еще забыл сказать, 600 добровольцев. Чешские власти объявили о том, что из Чехии собирается 600 человек направиться на войну против РФ за Украину. Конечно, 600 человек — это не огромная армия, но Чехия тоже не огромная страна, поэтому если из одной только маленькой Чехии 600, я могу себе представить, сколько приедет из таких стран, как Канада, Великобритания, Германия, Франция и так далее. Я думаю, там людей будет гораздо больше. И что радует, что все эти люди с натовским военным образованием, они знают, как воевать, они умеют это делать. И они вообще в принципе хорошо подготовлены. Люди, кто говорит, что у Украины нет шансов, потому что она маленькая, а Россия огромная, и у России огромное количество ресурсов, а у Украины нет, — они ошибаются. Потому что сейчас за Украину по сути дела весь мир, а у всего мира, как вы понимаете, ресурсов сильно больше, чем у РФ. Но если разобраться, она даже по населению всего лишь в три раза больше, чем Украина, и три раза — это не подавляющая разница, это не в 10 раз, не в 20 раз. Но я уже говорил то, что украинские солдаты существенно лучше обеспечены. У украинских солдат и еда есть, и вода есть, и возможность помыться, все у них есть. В отличии от российских солдат, которые вынуждены грабить продуктовые магазины, чтобы прокормить самих себя. Разница существенная, и поэтому я думаю, что соотношение численности населения один к трем, в общем, ничем таким ужасным не является. Вы уже слышали выступление Владимира Зеленского. И он рассказал, что примерное соотношение потерь Украинской армии и российской сейчас составляет один к десяти. То есть, за каждого одного убитого украинца убивают украинцы 10 россиян. Почему так происходит? Естественно, потому что Украина защищается. В обороне легче действовать. Во-вторых, преимущество в своей территории. Ты знаешь место проведения боевых действий, враг этого не знает. И третий важнейший фактор — поддержка идет огромная со стороны населения. Плюс разведка. У Украины разведка во многом благодаря помощи западных стран поставлена гораздо лучше, чем у России. Поэтому российские командиры действуют наощупь. Они не видят поля боя «в глубину», а украинские генералы все видят прекрасно, кто, что, откуда, куда и чего летит. И хотя они, к сожалению, не всегда вовремя принимают правильные решения, но понятное дело, на войне никто не идеален, иногда бывают всякие ошибки. Но, в принципе, конечно, ход боевых действий показывает, что украинская армия существенно лучше владеет ситуацией и понимает, что, где, как происходит, чем армия российская.

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