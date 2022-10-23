G7 призвала немедленно вернуть ЗАЭС под контроль Украины

23 октября, 06:48
Поделиться:
ЗАЭС находится под оккупацией России (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС находится под оккупацией России (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страны G7 осудили похищение Россией руководства Запорожской атомной электростанции. Они призвали к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией.

Об этом говорится в заявлении G7.

 "Мы осуждаем повторное похищение Россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС)…Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу — Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу», - говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:

ЗАЭС под оккупацией России во время посещения миссией МГАТЭ 01−02.09.2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) В России заявили о невозможности демилитаризации ЗАЭС

Накануне российские оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информтехнологий и помощника гендиректора Запорожской АЭС.

Как сообщалось, 30 сентября российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. По данным правоохранителей, российские военные остановили машину Мурашова на пути от станции до захваченного Энергодара и увезли силой. 3 октября стало известно, что Мурашова освободили, и он вернулся в семью.

Позже в МАГАТЭ сообщили, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов больше не будет выполнять свои обязанности.

Читайте также:
Как на «Фукусиме»: Ситуация на ЗАЭС крайне сложная, территория заминирована, сотрудников пытают — глава Энергоатома

Впоследствии стало известно, что глава НАЭК Энергоатом Петр Котин станет временным руководителем Запорожской АЭС.

https://www.youtube.com/embed/SyEX9hwxiKE
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье G7 Запорожская АЭС ЗАЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X