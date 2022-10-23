G7 призвала немедленно вернуть ЗАЭС под контроль Украины 23 октября, 06:48 ЗАЭС находится под оккупацией России (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страны G7 осудили похищение Россией руководства Запорожской атомной электростанции. Они призвали к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией.

Об этом говорится в заявлении G7.



"Мы осуждаем повторное похищение Россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС)…Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу — Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу», - говорится в сообщении.

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Накануне российские оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информтехнологий и помощника гендиректора Запорожской АЭС.

Как сообщалось, 30 сентября российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. По данным правоохранителей, российские военные остановили машину Мурашова на пути от станции до захваченного Энергодара и увезли силой. 3 октября стало известно, что Мурашова освободили, и он вернулся в семью.

Позже в МАГАТЭ сообщили, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов больше не будет выполнять свои обязанности.

Впоследствии стало известно, что глава НАЭК Энергоатом Петр Котин станет временным руководителем Запорожской АЭС.