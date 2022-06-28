Российские оккупационные силы в Украине все больше истощаются — Минобороны Британии 28 июня, 10:00 Российские силы вторжения все больше истощаются, отметили в Минобороны Британии (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные силы в Украине все больше истощаются.

В сводке британского ведомства говорится, что об этом свидетельствуют характер и результаты применения Россией боевых соединений под Северодонецком, а также недавняя серия ударов по городам Украины.

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Во время ракетных ударов по территории Украины с высокой вероятностью применялись старые советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные из воздушного пространства России и Беларуси.

«Это оружие предназначено для поражения целей стратегической важности, однако Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического преимущества. Так же, россияне собрали вместе основные элементы шести разных армий, но смогли добиться лишь тактического успеха под Северодонецком. Вооруженные силы РФ все больше истощаются», — говорится в сообщении.

Относительно боевых действий в британском Минобороны отметили, что украинские военные продолжают закрепляться в Лисичанске после отступления из Северодонецка и этот город расположен на высшей местности.

При этом силы Украины продолжают наносить ущерб российским командным центрам, нанося успешные удары далеко вглубь тыла противника.

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