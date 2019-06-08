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Оккупационная власть Крыма допускает досрочный запуск поездов на Керченском мосту

Сегодня, 12:35
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Оккупационная власть Крыма допускает досрочный запуск поездов на Керченском мосту - фото

Мин ВОТ

Керченский мост

Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что темпы строительства железной дороги на Керченском мосту позволяют рассчитывать на досрочный запуск поездов.

Об этом Аксенов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«По железной дороге отставаний по срокам нет. Судя по тем темпам, которые идут, есть вероятность того, что поезда в Крым пойдут раньше срока», — сказал Аксенов.

Он добавил, что на данный момент уже формируется расписание поездов.

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Открытие железнодорожного движения на Керченском мосту планировалось в декабре 2019 года.

Напомним, Керченский мост соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край (РФ). Открытие моста состоялось 15 мая 2018 года. Стоимость строительства составила 6,9 млрд руб.

Теги:   Россия Аннексия Крыма Крым Керченский мост

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