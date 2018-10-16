Ограничен институтами и правилами. Почему Трамп не осмелится отрицать агрессию РФ

Критикует президента РФ Владимира Путина и постоянно помогает Украине с вооружением президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он также заявил в интервью телеканалу CBS, что помогает Украине больше, чем его предшественник Барак Обама. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Трамп также ответил на вопрос, почему он ни разу не критиковал президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Простите, разве нет? Ведь это именно я передал Украине наступательное оружие и убийцы танков. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он отдал России часть Украины. Я думаю, что я очень жесткий с Путиным в личном общении", - сказал Трамп.

Лингвистические особенности

Дональд Трамп также считает, что президент РФ вероятно причастен к убийствам и отравлениям. В России уже отреагировали на эти слова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что прямых обвинений не было. А ответ Трампа можно объяснить "лингвистическими особенностями".

Кроме того, американский президент не стал отрицать, что Российская Федерация вмешивалась в выборы в США. Однако глава Белого дома подчеркнул, что китайское вмешательство в американские выборы его беспокоит больше, чем российское.

Оппонентом в контексте экономики президент США видит Китай

Между словами и действиями администрации Трампа есть существенная разница, прокомментировала заявления американского президента политический эксперт Олеся Яхно. Она считает, что жесткая позиция в отношении России проявляется в военно-технической поддержке для Украины. Трамп не является типичным политиком, сказала она.

"Он очень эпатажный и сам воспринимает это как элемент своей тактики. Сегодня определенные международные институты находятся в состоянии кризиса, так как были рассчитаны на войны 20 века, а не на гибридные конфликты 21 века. США в этом смысле иногда делают заявления на опережение. Этот подход Трампа исходит именно из того, кто является экономическим конкурентом Соединенных Штатов", - отметила Яхно.

Оппонентом в контексте экономики президент США видит Китай, потому и всегда акцентирует внимание на китайском вмешательстве в выборы, добавила Яхно.

Ограничен институтами и правилами

Критика Китая - это попытка сбалансировать свою политику в отношении России. С другой стороны, Китай еще во времена Буша стал основным стратегическим вызовом, а затем и противником США.

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики Института международных отношений КНУ Сергей Галака сказал, что Россия остается мощной ядерной державой, но Китай очень быстро может достичь такого же уровня. Этому способствуют и финансовые, и технологические ресурсы.

Галака не советует воспринимать американского президента как последнюю инстанцию. Корреспонденты американских медиа за полтора года зафиксировали более 5 тысяч неточностей в заявлениях Трампа.

"Жесткие действия в отношении России - это все инициатива Конгресса. Он принял соответствующий законодательный пакет, который просто заставляет Трампа реагировать, причем в сенате он был принят 98 голосов из 100. У президента есть право вето, которым можно заблокировать решение. Но понятно, что это автоматически поборется при таком большинстве. Его возможности существенные, но не безграничны. Он ограничен институтами и правилами, которые действуют в американской политике", - сказал Галака.

Во время интервью CBS президент США не исключил отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Трамп добавил, что его администрацию могут покинуть и другие сотрудники. Он отметил, что "в Белом доме нет хаоса". По его мнению, о сложной кадровой ситуации пишут только некоторые СМИ.