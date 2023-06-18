Охрана президента ЮАР привезла в Польшу 12 контейнеров с оружием — СМИ 18 июня, 17:34 Контейнеры с южноафриканским оружием на взлетной полосе аэропорта имени Шопена (Фото:@MandaKhoza / Twitter)

Охрана президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы пыталась выгрузить в Польше 12 контейнеров с оружием накануне его визита в Киев, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Как пишет издание, Рамафоса прилетел в Варшаву, чтобы оттуда отправиться поездом в Киев. Он прилетел в Польшу одним самолетом, а в другом самолете, который сопровождал его, находилось 120 человек — журналисты и сотрудники его охраны (PPS — Служба охраны президента). Кроме них, были также военные и спецназовцы.

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Рамафоса хотел, чтобы в Киев его сопровождали вооруженные до зубов охранники. Но из аэропорта Окенце оружие не выпустили.

Вечером в четверг, 15 июня, польские таможенники не позволили выйти охране из самолета и забрать багаж, сообщила журналистка одного из южноафриканских изданий, которая находилась на борту.

[BREAKING] Head of the Presidencial Protection Service Maj-Gen Wally Rhoode has described the behavior of the Polish government as "surprising and racist". @TimesLIVE pic.twitter.com/FZtpTaepn5 — Amanda Khoza - The Journalist (@MandaKhoza) June 15, 2023

О том, что охрана президента ЮАР застряла в Польше, СМИ писали еще 16 июня.

В МИД Польши объяснили задержку самолета несоблюдением стандартных процедур въезда на территорию Польши — в частности отсутствием разрешений на «опасные вещества».

Начальник охраны Рамафосы одновременно обвинил польское правительство в «сознательном саботаже» мирной миссии президента ЮАР. Он добавил, что поведение польских властей является «странным и расистским».

Впрочем, он не упомянул, что охрана под его руководством пыталась выгрузить из самолета 12 контейнеров с оружием, о чем рассказала журналистка Аманда Хоза.

Она также рассказала, что, вероятно, из-за этих контейнеров с оружием, Италия не пустила самолет делегации из ЮАР в свое воздушное пространство.

«Они отозвали разрешение [на полет], и нам пришлось сделать шесть кругов над Средиземным морем, прежде чем мы вернулись на маршрут в Варшаву», — рассказала журналистка.

В конце концов Рамафоса поехал в Киев без своей массированной охраны.

«Неизвестно, как бы украинские пограничники отреагировали на толпу вооруженных силовиков, которые хотели бы пересечь границу. Возможно, хорошо, что они не уехали из Варшавы. По крайней мере остались живы», — пишут журналисты Rzeczpospolita.

После визита в Киев, где Рамафоса представил Владимиру Зеленскому «африканский мирный план», делегация ЮАР вернулась в Польшу. Оттуда в субботу, 17 июня, они вылетели в Санкт-Петербург на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.