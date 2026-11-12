США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины, чтобы надавить на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби.

Об этом написала Financial Times в четверг, 12 ноября, со ссылкой на слова украинских высокопоставленных чиновников.

Один из собеседников издания заявил, что Вашингтон, вероятно, хочет усилить позиции России на переговорах.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина ждет объяснений от Соединенных Штатов, однако на данный момент известно «очень мало». Источник FT подтвердил, что объяснений не было.

«Мы не знаем причины [потому что] они [США] молчат об этом», — заявил украинский собеседник FT.

Издание отметило, что ни президент США Дональд Трамп, ни глава компании SpaceX Илон Маск не дали «полного объяснения» причин замедления работы Starshield.

14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости, при которой связь военного пакета Starshield обрывалась на скоростях свыше 160 км/ч. Газета The Telegraph писала, что ограничение инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако украинские военные и президент Зеленский тогда сообщали, что ограничения оставались в силе.

Лишь 24 октября Владимир Зеленский сообщил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал медийный резонанс.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX, в частности, снова действуют ограничения скорости на уровне 161 километр в час.

Что касается двухдневных переговоров в Абу-Даби, то глава украинской делегации, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров назвал их главным результатом договоренность о новом большом обмене пленными между Украиной и РФ. Вопрос о прекращении огня в этом раунде не обсуждался. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, входивший в состав украинской делегации, назвал раунд переговоров 11 ноября «одним из самых сложных».