Трамп еще на год продлил запрет на вход связанных с РФ судов в порты США

Ограничения касаются не только судов под государственным флагом России, а Russian-affiliated vessels — то есть судов, связанных с РФ (Фото: REUTERS/File Photo)

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил действие чрезвычайного положения, которое позволяет ограничивать заход связанных с Россией судов в американские порты.

Об этом сообщает Управление федерального реестра США.

Соответствующий документ был подан в Федеральный реестр 16 апреля и назначен к официальной публикации 17 апреля.



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Речь идет не о новом санкционном пакете, а о продлении уже действующего режима, введенного в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда администрация США объявила чрезвычайное положение по регулированию стоянки и движения российско-аффилированных судов в портах Соединенных Штатов.

В документе за 2026 год говорится о Continuation of National Emergency and Emergency Authority Relating to Regulation, то есть о продлении действия чрезвычайного положения и соответствующих полномочий. Это означает, что ограничения в отношении российско-аффилированных судов сохраняются как минимум до весны 2027 года.

Как и в предыдущие годы, ограничения касаются не только судов под государственным флагом России, а Russian-affiliated vessels — то есть судов, связанных с РФ. Именно такая формулировка используется в американских официальных документах по этому режиму.

Трамп уже продлевал этот запрет в 2025 году. В Федеральном реестре зафиксировано, что аналогичный документ был подписан 15 апреля 2025 года и опубликован 17 апреля 2025 года. Нынешнее решение фактически сохраняет действующий подход Вашингтона к морским ограничениям против России.

На фоне санкционного давления США и союзников Россия продолжает использовать морскую логистику, в частности через так называемый теневой флот, для экспорта энергоносителей и обхода части ограничений. Однако продолжение американского чрезвычайного режима означает, что доступ российско-аффилированных судов в порты США и в дальнейшем будет заблокирован. Это является частью более широкой политики давления на страну-агрессора после ее войны против Украины.