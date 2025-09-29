ЕС будет иметь право запретить российским дипломатам транзит через свою территорию, пишет Euobserver (Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay)

По данным издания, если, например, российский дипломат из Брюсселя хочет поехать через Люксембург в Гаагу, то он должен сначала уведомить об этом власти Люксембурга и Нидерландов «по крайней мере за 24 часа» до пересечения их границ.

Реклама

Согласно предложению внешней службы ЕС, с которым ознакомился Euobserver, дипломат должен указать «марку, тип и номерной знак» своего автомобиля, а также запланированные пункты пересечения границы и даты въезда и выезда.

Если дипломат РФ хочет лететь самолетом, ехать поездом или автобусом, он будет обязан указать название перевозчика и код маршрута или его эквивалент.

При этом любая страна ЕС будет иметь право запретить или установить требование о получении разрешения на путешествие или транзит через свою территорию. Кроме того, страны не будут объяснять причины такого решения.

Как отмечает Euobserver, такой проект был обсужден послами ЕС в Брюсселе в пятницу, 25 сентября.

«Первая реакция была положительной. Теперь посмотрим, как отреагируют столицы. Эксперты [в Совете ЕС в Брюсселе] обсудят это в начале следующей недели», — заявил неназванный дипломат ЕС.

По словам другого европейского дипломата, некоторые утверждают, что в ответ Москва может ограничить передвижение западных дипломатов в России.

«Это будет эскалацией, потому что логично, что дипломаты имеют свободу передвижения в стране, где они аккредитованы, а не везде. К тому же, Россия и так уже ограничивает передвижение», — сказал он.

Ограничения для дипломатов должны быть частью 19-го пакета санкций ЕС против России. Они будут касаться российского консульского и административно-технического персонала и членов их семей.

Сейчас российский дипломат, работающий в любой из 25 стран-членов ЕС, входящих в Шенгенскую зону свободного передвижения, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, которые являются членами Шенгенского соглашения, может свободно передвигаться между ними.

В предложении ЕС говорится, что РФ злоупотребляла своими шенгенскими привилегиями, поскольку дипломаты, технический персонал и их родственники из Москвы «часто участвовали в деятельности, способствовавшей агрессии России против Украины».

Там добавили, что российские дипломаты путешествовали по ЕС, «распространяя кремлевскую риторику о причинах войны». Новый проект ЕС имеет целью «обуздать такие практики».