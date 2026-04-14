Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, 14 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 14 апреля.

«Мы будем говорить о том, как помочь облегчить украинским гражданам, которые получили у нас убежище, возвращение на родину. И мы также хотим сказать, что поддерживаем усилия Украины ограничить выезд мужчин призывного возраста в ЕС», — сказал Мерц, которого цитирует Die Zeit.

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По его словам, это необходимо для обороны Украины, единства украинского общества и восстановления страны.

«И мы видим здесь ощутимый прогресс в интересах обеих сторон», — добавил канцлер.

В то же время Зеленский отметил, что в ВСУ хотели бы, чтобы мужчины мобилизационного возраста, которые выехали незаконно, вернулись в Украину, поскольку нужна замена на фронте.

В январе Мерц призвал Зеленского добиться, чтобы молодые украинские мужчины могли найти работу в своей стране, а не выезжали в Германию, Польшу или Францию.

В октябре 2025 года премьер-министр федеральной немецкой земли Бавария Маркус Зедер выдвинул требование ограничить въезд молодых украинских мужчин, приезжающих в Германию.

Чиновник заявлял, что Украина должна вернуть запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Как отмечало немецкое издание Bild, с тех пор, как в конце августа Украина отменила запрет на выезд для мужчин 18−22 лет, количество запросов о предоставлении убежища в Германии выросло со 100 в неделю до около 1000.