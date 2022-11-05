Ограничение цен на российскую нефть является способом наказать Москву за войну — Блинкен

5 ноября, 01:58
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Энтони Блинкен (Фото:Kevin Wolf/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Kevin Wolf/Pool via REUTERS)

Ограничением цен на российскую нефть G7 пытается наказать РФ за вторжение в Украину. Это один из ключевых способов.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции глав МИД Большой семерки в Мюнстере, пишет CNN.

По его словам, цель установления предельной стоимости носит двойной характер.

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«Во-первых, это для того, чтобы обеспечить поступление энергии на рынок, чтобы удовлетворить спрос. И, во-вторых, наложить ограничения на способность Путина набивать свои карманы доходами от продажи энергии для топлива и финансирования войны против Украины», - сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США выразил уверенность, что соответствующий механизм поможет осуществить задуманное.

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Как сообщалось, страны Большой семерки и Австралия договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть вместо динамического коридора, также обсуждаемого. Решение может быть принято в конце ноября.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Нефть Роснефть G7 Цены на нефть Война в Украине Энтони Блинкен Война России против Украины

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